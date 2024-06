Tamponamento fra tir in A25, coda di 2 km. verso Roma

Due chilometri di coda e disagi al traffico sull'autostrada A25, in direzione Roma, al km 133, nel territorio di Prezza (L'Aquila), dove due mezzi pesanti si sono tamponati per cause ancora da accertare. Uno dei due camion trasporta bevande. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona per la messa in sicurezza della zona e per le operazioni di rimozione dei mezzi che risultano piuttosto complicate. Per gestire la viabilità e per i rilievi del sinistro è intervenuta la Polizia Stradale di Sulmona.



