Ocriticum, prima fermata del treno storico

Il Parco Archeologico di Ocriticum a Cansano ha accolto la sua prima fermata ufficiale del treno storico della Ferrovia dei Parchi. La nuova stazione, istituita nel 2023, ha visto l'arrivo del primo treno speciale, "segnando un'importante tappa nella storia di questo affascinante sito archeologico, immerso in uno scenario naturale mozzafiato", come sottolineano da Ferrovia dei Parchi.

L'iniziativa, nata qualche anno fa come una sfida, è ora diventata una realtà concreta, grazie alla collaborazione tra Ferrovia dei Parchi, Wild Cansano e il Comune di Cansano. La nuova fermata, con una banchina elegante e un fabbricato completamente riqualificato, è operativa da questa mattina, permettendo ai numerosi viaggiatori di raggiungere il Parco Archeologico di Ocriticum per la prima volta con un treno storico.

All'arrivo, i viaggiatori sono stati accolti da Wild Cansano e rappresentanti del Comune di Cansano, pronti a guidarli in un viaggio indietro nel tempo di 2000 anni. La stagione estiva dei treni storici inizierà ufficialmente domenica 23 giugno, con 6 mila viaggiatori già pronti a salire a bordo, per battere il record dello scorso anno



Riproduzione riservata © Copyright ANSA