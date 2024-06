Notte Bianca all'Aquila, tutti gli appuntamenti

Spettacoli musicali, concerti, balli e intrattenimento per i più piccoli. Tutto pronto per l'edizione 2024 della Notte Bianca della organizzata dal Comune dell'Aquila che domani, sabato 15 giugno, animerà il centro storico cittadino.

Lo slogan, di ispirazione dantesca, è "... e quindi uscimmo a riveder le stelle...". Quattro le location individuate per le iniziative in programma: piazza Santa Maria Paganica, piazza Duomo, piazza Regina Margherita e Villa Comunale.

Per l'occasione, inoltre, il servizio bus navetta garantito da Ama per il centro storico, con partenza dal terminal bus all'interno del megaparcheggio "Lorenzo Natali, verrà prolungato sino alle ore 2.30 (ultima corsa dal Terminal di Collemaggio per la Villa Comunale) e alle ore 2.35 (ultima corsa dal Terminal di Collemaggio per la Fontana Luminosa). Il servizio sarà attivo dalle ore 7.30 con una frequenza di una corsa ogni 20 minuti.

Piazza Santa Maria Paganica saranno animati da Joe&Rina, creatori della 'Social Dance' in Italia, l'evoluzione dei balli di gruppo (dalle 22:30 alle 24).

In piazza Duomo tornerà il Gran Galà della Notte Bianca. In apertura Fabio Basile (atleta olimpionico di judo), affiancato da cantanti e attori della serie 'Clan'. Saranno presenti artisti dal programma Amici di Maria De Filippi, come i cantanti Critical, Federica, Niveo e i ballerini: Nikolas, Kumo.

A seguire concerto dei Bnkr44. Dalle 18 alle 24 alla Villa Comunale ci sarà La Notte Bianca dei bambini con La Space Family e Alessia Spezza. In apertura (dalle 15 alle 18) la Baby Dance con Juma.

In piazza Regina Margherita: dj set aperitivo by Francesco Grande (con una pausa per la partita d'esordio della nazionale di calcio dalle 21 alle 23) a partire dalle 19. Dalle 23 alle 24 musica live con Lucky Radio Crew.

In serata, dalle 19 alle 23, sarà anche possibile visitare il Mammut del Castello Cinquecentesco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA