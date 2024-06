Uomo e natura, a Pescara la mostra personale di Vassallo

L'evoluzione del rapporto tra uomo e natura, sempre più fragile e precario, protagonista di "In sogno era una sfera bianca", mostra personale dell'artista siciliano Giuseppe Vassallo. A ospitarla, dal 15 giugno, a Pescara, sarà Ceravento, area di condivisione dell'arte. Si tratta della prima mostra di Vassallo nella galleria pescarese, dopo il solo show dal titolo "L'ora blu", esposto alla Fiera Internazionale d'Arte Moderna e Contemporanea - Roma Arte in Nuvola, dal 24 al 26 novembre 2023.

L'evento inaugurale si svolgerà sabato 15 giugno, alle ore 17:00, alla presenza dell'artista. Poi la mostra sarà visitabile dal martedì al giovedì dalle 17:00 alle 19:00 e il venerdì e sabato su appuntamento. Con la personale di Vassallo - il testo critico è di Miriam Di Francesco - si rinnova la collaborazione tra galleria e artista con una produzione inedita del pittore siciliano che approfondisce la ricerca di paesaggio e figura già avviata l'anno precedente. "In sogno era una sfera bianca" sancisce l'evoluzione del rapporto tra uomo e natura sempre più fragile e precario. "L'eco di un'ultima risacca riverbera come un eterno Si bemolle - afferma Giuseppe Vassallo - in un paesaggio che si fa stanza.

Come neo preseleni, le figure verranno sorprese da un nuovo satellite (forse lo stesso fruitore) nell'atto di un dialogo muto col proprio habitat. Un nuovo tentativo di ridefinizione del genere bucolico di questo mezzo: la pittura, antica, tanto quanto l'uomo e la sua prepotente esistenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA