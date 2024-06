Violenze in centro all'Aquila, forze di polizia più visibili

Gli standard di sicurezza attualmente presenti "sono già adeguati per una città come L'Aquila, capoluogo di regione" ma "sarà garantita una maggiore visibilità delle forze di polizia". E' la valutazione della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica di questo pomeriggio in Prefettura, nel corso della quale, tra le altre tematiche, sono state esaminati alcuni episodi di violenza avvenuti nei pressi del Parco del Castello dell'Aquila.

Al fine di rafforzare la percezione di sicurezza della collettività si è deciso quindi di rendere maggiormente visibile la presenza delle forze dell'ordine.

"L'attività di prevenzione e contrasto - è stato assicurato - continua con discrezione e professionalità, secondo la strategia unitaria seguita negli ultimi tempi che non trascura nessun episodio, senza enfatizzare né sottovalutare".



