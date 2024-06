Torna il festival jazz 'A love supreme' a Capestrano

Torna a Capestrano (L'Aquila) la seconda edizione del festival 'A love supreme - Capestrano Incontri Jazz', ideato e prodotto da Nicola Capriati con il supporto dell'associazione MusicArti presieduta da Maria Letizia Perticarini e con la direzione artistica del sassofonista Dimitri Grechi Espinoza La sala lignea del Palazzetto dei Nobili in piazza Santa Margherita all'Aquila ha ospitato oggi la conferenza stampa del festival. Presenti, oltre agli stessi protagonisti dell'iniziativa (Grechi Espinoza si è collegato da remoto), il professor Daniel Tummolillo dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila i cui allievi hanno curato la grafica delle locandine.

Quest'anno l'evento, che si snoda in quattro giornate, è arricchito di musicisti e di esibizioni, rimanendo fedele alla stupenda location originaria, l'Abbazia di San Pietro ad Oratorium di Capestrano (L'Aquila).

Ad aprire il programma giovedì 27 Giugno alle ore 21 sarà il concerto 'Il Jazz incontra il Coro Barocco', connubio di sax e coro barocco su composizioni di Hildegard von Bingen con Dimitri Grechi Espinoza al sax, le soprano Anna Simboli ed Elena Bertuzzi, e le allieve di Canto barocco del Conservatorio Evaristo felice Dall'Abaco di Verona.

Si proseguirà venerdì 28 Giugno alle ore 21 con il concerto per viola da gamba solo con improvvisazioni e voce di Chris Dahlgren 'Viola da gamba e improvvisazioni jazz'.

Sabato 29 Giugno alle ore 18.30 sarà la volta di 'Bandoneon soli', concerto di Bandoneon soli con duo finale con Daniele Di Bonaventura al bandoneon e Carlo Maver al bandoneon.

Si conclude domenica 30 Giugno alle ore 18.30 con il concerto del pianista aquilano Jacopo Petrucci "Bach, Debussy, Ravel, Ligeti e improvvisazioni jazz".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA