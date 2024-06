Marelli, sindacati 'no a 18 turni per manutentori in cigo'

"I diciotto turni e la cassa integrazione non possono coesistere per gli addetti alla manutenzione della Magneti Marelli di Sulmona". Lo fanno notare le Rsu Fim, Fiom, Uilm e Uglm, all'indomani dell'accordo siglato con l'azienda per il prolungamento della cigo, dal 24 giugno al 7 luglio, a causa dei rallentamenti di produzione dell'ex Sevel di Atessa a cui la Marelli di Sulmona è collegata. "E' necessario strutturare le turnazioni di produzione e manutenzione - rimarcano i sindacati facendo sapere che - Nei periodi interessati al ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria, saranno programmate attività di manutenzione e saranno comandati al lavoro il numero di manutentori necessari a svolgere le attività pianificate, da una turnazione a 20 turni a una turnazione a 18 turni".

Tale discorso per le organizzazioni sindacali è da rivedere.

Intanto il prossimo 20 giugno si terrà a Roma l'incontro per fare il punto sul piano industriale. "Il giorno 21 sarà indetta un'assemblea per informare i lavoratori. Le Rsu hanno chiesto il rispetto del preavviso di 24 ore, rispetto alle comunicazioni di cassa e di rientro a lavoro" concludono i sindacati.



