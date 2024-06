Lega, sindaco Costantini lascia segreteria provinciale Teramo

Il sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, si è dimesso da segretario provinciale della Lega di Teramo. La decisione è stata presa d'accordo con il segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D'Eramo, dal momento che "come già anticipato per le vie brevi - afferma Costantini - il ruolo di sindaco mi impedisce di occuparmi a tempo pieno delle dinamiche di partito. Anche al fine di garantire un potenziamento e una riorganizzazione del partito nella provincia di Teramo rassegno le mie dimissioni da segretario provinciale della Lega Teramo".

Il segretario regionale D'Eramo ha contestualmente nominato commissario provinciale Sabrina Bocchino, affiancandole come vice Giacomo d'Ignazio e il sindaco di Silvi, Andrea Scordella.





