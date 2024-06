Università di Teramo, Corsi eletto nuovo rettore

È Christian Corsi il nuovo rettore dell'Università degli studi di Teramo. Ordinario di Economia aziendale, nato a Teramo 48 anni fa, è il più giovane rettore degli atenei statali italiani.

Corsi ha ottenuto 239 preferenze nel voto di oggi, mentre l'altro candidato, Salvatore Cimini, si è fermato a 232.

Chiamati alle urne 533 elettori: 262 docenti, 185 unità di personale tecnico-amministrativo e di biblioteca e 86 rappresentanti degli studenti. Hanno votato in 492, l'affluenza è stata del 92,5%. Corsi sostituirà l'uscente Dino Mastrocola a partire dal primo novembre prossimo e rimarrà in carica per sei anni accademici, fino al 2030.



