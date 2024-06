Studenti pro-Palestina all'Aquila, Lega solidale col rettore

"Esprimo a nome mio e della Lega Giovani solidarietà al rettore dell'Università dell'Aquila, Edoardo Alesse. Le frasi contenute nel comunicato stampa, firmato dai collettivi di sinistra, dove si accusa il rettore di essere 'complice del genocidio', sono gravissime e deliranti".

Così il coordinatore regionale della Lega Giovani ed ex senatore accademico dell'Ateneo, Nino Giuseppe Critelli.

"Gravissima e delirante - sottolinea Critelli - è anche l'occupazione abusiva che da giorni siamo costretti a subire con tende e striscioni a San Basilio, davanti alla sede di Scienze Umane. Chi frequenta quel luogo quotidianamente lamenta condizioni di pericolo e degrado".

"Per rispetto nei confronti del lavoro delle forze dell'ordine da settimane impegnate ancora di più nel prevenire e contrastare episodi di violenza in città - si legge ancora - e per rispetto del vivere civile invitiamo i collettivi di sinistra, accampati a San Basilio, a togliere tende e picchetti dalla piazza pubblica e ad andare a protestare a casa propria.

Liberateci dal vostro abusivismo".



