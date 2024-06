Marelli Sulmona, firmato accordo per allungare cigo

E' stato siglato oggi l'accordo tra la Magneti Marelli di Sulmona e le organizzazioni sindacali per altre due settimane di cassa integrazione. Azienda e sindacati hanno messo nero su bianco ciò che si ipotizzava nelle scorse settimane, dopo la decisione dell'ex Sevel di Attesa di prolungare la cigo per il calo dei volumi produttivi. I due stabilimenti sono legati per circa l'80 per cento di produzione.

Nel pomeriggio le organizzazioni sindacali hanno firmato l'accordo che prevede il prolungamento della cassa integrazione per il periodo 24 giugno-7 luglio alle stesse condizioni: riposi concentrati nei fine settimana e 15 turni lavorativi anziché 18 fatta eccezione per i manutentori per i quali però sono state avanzata specifiche richieste.

"Restiamo in attesa dell'incontro del prossimo 20 giugno a Roma nel corso del quale sarà aggiornato il piano industriale.

In quella sede sapremo che futuro tocca a questa fabbrica"- osservano i sindacati.



