IA, il 39% delle aziende la usa per gestire capitale umano

Cresce la percentuale delle aziende che afferma di fare un uso abituale dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle proprie attività. Questo il risultato di una survey lanciata dall'Aidp - Associazione Italiana per la Direzione del Personale - tra i propri iscritti, composti da direttori del personale e i professionisti del settore, sul tema e che verrà presentata al 53/o congresso nazionale in programma venerdì 14 e sabato 15 giugno a Montesilvano (Pescara).

All'indagine, curata dal centro ricerche guidato dal professor Umberto Frigelli, sotto la supervisione della presidente Aidp Matilde Marandola, hanno risposo ben 621 professionisti. Il 39% delle aziende intervistate afferma di fare un uso abituale dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle proprie attività. Il 48% prevede di introdurre entro il prossimo anno sistemi di IA. Il 27%, delle aziende, inoltre, ha dichiarato di aver acquistato un'app di intelligenza artificiale. Allo stato, la più nota e diffusa rimane Chat Gpt (72%), ma cresce anche l'utilizzo di Microsoft Copilot (45%) seguita da Gemini (11,2%).

Prevale un utilizzo dell'IA nelle attività di formazione (30,5%), di selezione e reclutamento (30%) seguite a distanza da valutazione della performance (7,5%) e gestione amministrativa delle posizioni dei dipendenti (7,5%). Più in generale, inoltre, l'IA viene utilizzata anche per creare testi (60%), realizzare presentazioni (42,2%), automatizzare compiti ripetitivi (40%), analizzare grandi volumi di dati (23,5%) e per fare ricerche (19%).

Il 74% dei rispondenti valuta positivamente i vantaggi prodotti delle applicazioni di IA per la creazione di contenuti personalizzati per i dipendenti. Il 68%, inoltre, esprime un giudizio positivo e di fiducia, sulla base della propria esperienza personale. Poco più del 55%, tuttavia, ritiene di comprendere, con varie sfumature, gli impatti potenziali dell'IA nei processi aziendale di gestione delle persone.

Il congresso di Montesilvano è in programma al Pala Dean Martin e ha il titolo 'Spazio - tempo - la rivoluzione quantistica del lavoro. Sensi e nonsensi delle persone, delle organizzazioni e delle tecnologie'. Previsti oltre 800 partecipanti.



