A Introdacqua candidato solo sindaco uscente, raggiunto quorum

A Introdacqua (L'Aquila), piccolo centro della Valle del Sagittario di 1900 abitanti, l'unico candidato in corsa per la fascia tricolore è il sindaco uscente, Cristian Colasante, per la lista "Il Campanile". Alle ore 12 è stato raggiunto il quorum del 40 per cento che certifica la validità delle consultazione. Il candidato, per essere rieletto, dovrà ottenere il 50 per cento più uno dei voti validi. Si attende lo scrutinio di domani.

Alle 12 hanno votato 660 persone; tra gli elettori la più longeva è una donna di 98 anni che si è recata al seggio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA