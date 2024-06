Tajani, appello che lanciamo è di andare assolutamente a votare

"L'appello che noi lanciamo è di andare assolutamente a votare. Non soltanto perché chi non vota poi ha torto e si deve accontentare delle decisioni degli altri, ma noi abbiamo voluto offrire una forza rassicurante, seria, credibile, affidabile, proprio perché gli italiani che non vanno a votare si ritrovino nei nostri colori, nel nostro simbolo, nelle donne e negli uomini che rappresentano questa grande dimora rassicurante che stiamo costruendo per tutti gli italiani". Lo ha detto questo pomeriggio a Pescara il vice premier e ministro degli Esteri, nonché leader di Forza Italia, Antonio Tajani a Pescara, a margine di un evento elettorale a sostegno del centrodestra e del sindaco uscente Carlo Masci, ricandidato alle amministrative.



