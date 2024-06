Per le comunali a Pescara è sfida a quattro

Quattro, a Pescara, i candidati a sindaco in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno prossimi. Per il centrodestra c'è il sindaco uscente, Carlo Masci, per il centrosinistra e Movimento 5 Stelle c'è Carlo Costantini. A questi si aggiungono il civico Domenico Pettinari, ex M5s campione di preferenze, e Gianluca Fusilli per "Stati Uniti d'Europa". Circa 450, nel complesso, i candidati consiglieri. La prossima consiliatura dovrebbe durare solo tre anni se, come previsto, nel 2027 nascerà Nuova Pescara, frutto della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

Masci, avvocato, 65 anni, è sostenuto da sei liste: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Pescara Futura, Masci Sindaco per Pescara Unica 2024 e Udc. Cinque le liste a sostegno di Carlo Costantini, 62 anni, ex deputato ed ex consigliere regionale: le due civiche "Carlo Costantini Sindaco di Pescara" e "Per Te Faremo Grande Pescara", oltre a Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra - Radici in Comune. Due le liste a sostegno di Pettinari, 44 anni, ex consigliere regionale, insegnante di violino: "Pettinari Sindaco" e "Cittadini per Pescara". C'è infine "Stati Uniti d'Europa" a sostegno di Gianluca Fusilli, 54 anni, ex deputato, agente assicurativo e ristoratore.

Nel 2019 Masci vinse al primo turno con 32.766 preferenze, pari al 51,33 dei consensi. Il Pd, con Marinella Sclocco candidato sindaco, si fermò al 22,87%, il M5s al 12,94%; Costantini, che in quella tornata si presentò autonomamente con un progetto civico, ottenne il 6,35% delle preferenze. Se Masci punta a vincere nuovamente al primo turno, pesa sulle amministrative il risultato delle elezioni regionali dello scorso 10 marzo: a Pescara il centrosinistra - in quel caso però il cosiddetto 'campo largo' si era presentato in modo unitario - ha ottenuto il 52,29% dei consensi, mentre il centrodestra si è fermato al 47,71%.



