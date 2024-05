Muore investito da un mezzo pesante all'Air show dell'Aquila

Una persona è morta investita da un mezzo pesante in fase di manovra durante la prima giornata dell'Air show all'aeroporto dei Parchi di Preturo, frazione a ovest dell'Aquila. Sono intervenuti l'elisoccorso del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti. È atteso anche l'arrivo del magistrato di turno. Alle 12 era previsto il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato travolto da un'autocisterna in manovra, per operazioni di routine di rifornimento dei velivoli, sulla pista dell'aeroporto. Si trovava probabilmente in un angolo cieco dove la visibilità dagli specchietti è minima. La manifestazione per oggi è stata sospesa; l'aeroporto di Preturo resta aperto con stand allestiti per il pubblico. Per domani, giornata finale dell'Air Show, gli organizzatori devono decidere il da farsi.

