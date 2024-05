Commissariato in affanno, saltano volanti, allarme Sap

"È necessario ed urgente l'intervento di tutte le istituzioni, Prefettura, Questura, sindaci affinché sia avviato un piano di rinforzo dei due commissariati che, già con le prossime immissioni di nuovi agenti, assicuri la prioritaria assegnazione di personale, garantendo così la piena operatività dei due presidi". Lo scrive in una nota il sindacato autonomo di polizia (Sap) che chiede rinforzi per i commissariati di Sulmona e Avezzano, che stanno facendo i conti con una significativa carenza di personale. "I due commissariati estendono la loro operatività amministrativa, con particolare riguardo a passaporti e permessi di soggiorno per gli stranieri, su un elevato numero di comuni (38 per Avezzano e 36 per Sulmona), con ricadute di servizio importanti per l'impiego interno del personale addetto ai servizi burocratici" sottolineano dal sindacato che richiama l'attenzione "sulle conseguenze della mancata pianificazione del turn over del personale e l'inevitabile depauperamento degli organici dei due importanti Commissariati, con ovvie e drammatiche ripercussioni sulla sicurezza per i cittadini".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA