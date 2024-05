Cugnoli, sabato inaugurazione sede municipale a Palazzo Tinozzi

Domani sabato 18 maggio a Cugnoli, alle 11, sarà inaugurata la nuova sede del Municipio nei locali di Palazzo Tinozzi. Storica struttura, restaurata con i fondi Sisma 2009, il Palazzo ospiterà il Comune e sarà a breve una sede museale permanente, aperta al pubblico nel fine settimana quando gli uffici saranno chiusi.L'antistante coorte esterna è stata oggetto di lavori di sistemazione e ospiterà eventi e cerimonie.

Il trasferimento degli Uffici comunali a Palazzo Tinozzi rappresenta un altro importante tassello dell'operato dell'Amministrazione Comunale, guidata ai tempi del sisma da Lanfranco Chiola, che ha condotto un appassionato e certosino lavoro di ricostruzione del Borgo di Cugnoli.

Chiola, che ha rivestito anche il ruolo di coordinatore dei sindaci del Cratere 2009, e oggi è vicesindaco di Cugnoli e coordinatore dell'Area Omogenea 5 e dei Comuni fuori Cratere, consapevole "che nelle difficoltà si appalesa la forza e l'amore per la propria comunità - recita una nota del Comune - ha agito affinché dalla distruzione e dalla disgregazione si generasse rinascita e speranza per la propria comunità".

Insieme all'attuale sindaco, Giancarlo Sciarra, e all'Amministrazione Comunale, Chiola accoglierà gli ospiti che interverranno alla cerimonia.

Hanno dato conferma di partecipazione il prefetto della provincia di Pescara, Flavio Ferdani, l'onorevole Guerino Testa, il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, il coordinatore della Struttura Tecnica di Missione, Mario Fiorentino, i consiglieri regionali Luca De Renzis, Antonio Di Marco e Vincenzo D'Incecco, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, Raffaello Fico, il coordinatore dei Sindaci sisma 2009, Giovannino Anastasio e molti sindaci del circondario.



