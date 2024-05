Comunali Pescara: Costantini,ora occhio diverso su periferie

A Pescara a Palazzo di città si è tenuta oggi la presentazione dei candidati consiglieri del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del Consiglio comunale. Presenti il consigliere regionale Luciano D'Amico e il candidato sindaco Carlo Costantini. "Si gettano oggi le basi per il futuro della città di Pescara a partire dalla Nuova Pescara. Questa città negli ultimi anni è stata sempre meno protagonista per cui bisogna recuperare questa cosa. È un dovere per i pescaresi e gli abruzzesi perché fra tre anni avremo una delle città più grandi da Venezia a Bari - ha detto il consigliere regionale Luciano D'Amico - e per questo dobbiamo lavorare con la capacità propositiva dei candidati guidati da Carlo Costantini". E proprio Costantini ha rilanciato di una città senza periferie: "Vogliamo una considerazione diversa per le periferie perché Pescara in questi anni ha marciato a velocità diverse con grande attenzione per il centro cittadino e altri pezzi di città che non hanno visto un euro di investimento che vivono nell'abbandono totale. Per questo la nostra idea di città è diversa e deve essere quella di una città unica. Per questo siamo contrari a realizzare il Palazzo della Regione nell'area di risulta". Il capogruppo in Comune Paolo Sola ha poi aggiunto che "siamo contenti di questa squadra composta da esponenti della società civile, dell' associazionismo e delle professioni.

Queste persone rappresentano quegli ideali a noi cari come la tutela dell'ambiente, tutela ambientale, sociale e soprattutto partecipazione che è mancata negli ultimi cinque anni".



