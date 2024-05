Rassegna ovini Campo Imperatore, ad agosto la 64/a edizione

Torna il 4 e il 5 agosto, a Campo Imperatore, la storica Rassegna ovini, giunta quest'anno alla 64/a edizione. Riconosciuta nel 2010 come Fiera nazionale, è organizzata dalla Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, che ne sostiene gli oneri organizzativi ed economici avvalendosi della collaborazione di enti e istituzioni del territorio e grazie al prezioso apporto delle associazioni di categoria. Lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 6mila capi di bestiame, 23 espositori di prodotti tipici locali e 5 partecipanti al concorso dei formaggi pecorini, nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Domenica 4 agosto è previsto l'arrivo delle greggi in località Fonte Macina, nel territorio di Castel del Monte (L'Aquila), in uno scenario naturale spettacolare a sud di Campo Imperatore. Lunedì 5 agosto si potranno incontrare espositori e produttori delle aree interne per conoscere e assaggiare i prodotti dell'attività pastorale. Sarà anche l'occasione per degustare le tipicità gastronomiche dell'entroterra abruzzese.

"La Rassegna ovini - ricordano gli organizzatori - è una manifestazione storica, organizzata e forte, che riscopre e valorizza la cultura pastorale abruzzese e ne considera la dimensione attuale come elemento cardine della tradizione regionale. Rappresenta, inoltre, un'occasione per riflettere e dedicare attenzione all'economia montana con l'intento di tenere sempre vivo l'interesse su tali problematiche". Per poter partecipare all'evento, espositori e allevatori dovranno presentare la propria candidatura rispettivamente entro il 15 e il 16 luglio, utilizzando i moduli pubblicati sul sito Cameragransasso.camcom.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA