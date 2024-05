Giro d'Italia, domani la carovana rosa attraverserà il Molise

Grande attesa in Molise per il passaggio in regione del Giro d'Italia previsto per domani, mercoledì 15 maggio, nel corso della undicesima tappa che va da Foiano di Val Fortore a Francavilla al Mare (Chieti). Saranno una decina i territori dei comuni molisani attraversati dalla carovana rosa, tra questi Pietracatella, Sant'Elia a Pianisi, Casacalenda, Larino e Termoli. I ciclisti entreranno nel territorio della provincia di Campobasso intorno alle 13.15, provenienti dalla provincia di Benevento, e lo lasceranno intorno alle 15.45 per entrare in provincia di Chieti. Per l'occasione in alcuni dei Comuni attraversati dalla corsa i sindaci hanno disposto con apposite ordinanze limitazioni al traffico e anche la chiusura delle scuole.



