'Un Mondo a parte', domani il regista Milani ospite a Corfinio

Venerdì 10 maggio alle 18, la multisala Igioland di Corfinio accoglierà il regista, Riccardo Milani, in occasione della proiezione del suo ultimo film, "Un mondo a parte", che ha sbancato sin da subito i botteghini. Il film, interpretato da Antonio Albanese alla sua quinta collaborazione con il regista, e Virginia Raffaele, alla sua prima collaborazione con entrambi, racconta con sensibilità e leggerezza il tema molto attuale dello spopolamento dei piccoli borghi e la conseguente chiusura di istituzioni necessarie come le scuole, conquistando gli spettatori di ogni età.

"L'incontro con il regista è un momento importante per porre domande e scambiare riflessioni visto che, mai come in questo caso, la pellicola diventa realtà"- spiegano dalla multisala di Corfinio. Il film, alla sua sesta settimana in sala, ha realizzato nella giornata di ieri un incasso di 112.282 euro e prosegue la sua programmazione in oltre 200 cinema.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA