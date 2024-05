Crossfit, sei aquilani sul podio agli 'Italian Bulls Game'

Nuovo successo nazionale per il team aquilano di CrossFit, guidato dal coach, Eugenio Morsani del progetto Arkademy: sono sei gli atleti del capoluogo a conquistare il podio agli 'Italian Bulls Game 2024', la gara di settore che si è svolta nei giorni 4 e 5 maggio a Ostia (Roma).

Per la categoria base Team Experience Mmw, ha trionfato ha trionfato il 'Team Arkademy', formato dal terzetto abruzzese Daniele Longobardi, Ludovica Leone e Claudio Cruciani.

Eugenio Morsani ha conquistato, invece, il secondo posto nella categoria più alta, 'Team Elite Mmw (Man Man Woman)', gareggiando con la squadra 'The Return + 1'.

Buon piazzamento anche per le due atlete Alessia Carrozzi, seconda nella categoria 'Experience Woman' e Francesca Grieco, al terzo posto nei 'Mater 35 Woman'. Gli aquilani hanno primeggiato su 700 atleti in gara alle finali di Ostia, su un totale di 1178 iscritti scremati alle prove di qualificazione.

Il metodo sviluppato da Morsani, chiamato 'Arkademy', prevede un parallelo allenamento di mente e corpo, e può essere praticato sia dagli atleti di crossfit che vogliono intraprendere il mondo delle gare, ma anche dai giovanissimi alle prime esperienze nel mondo del fitness, fino ad arrivare a persone anziane o con problemi fisici. Eugenio Morsani, in coppia con Valerio Proietti, è in preparazione per la partecipazione all'evento 'Steelman 2024': una gara di 24 ore che prevede 9 chilmetri di corsa, 2 km di nuoto, 10 km di Kayak, 42 km di Mountain bike e ulteriore prove tra pesistica e ginnastica. L'edizione 2024 si svolgerà a Gaeta dal 24 al 26 maggio.

Il team Arkademy sta anche organizzando un evento sportivo nella città dell'Aquila, 'l'Ark Survival': una giornata basata su allenamento, sport e natura, che alternerà corsa in montagna, nuoto e circuiti CrossFit; la data verrà annunciata nelle prossime settimane.



