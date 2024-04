Cunicoli di Claudio visitabili, Avezzano apre ai turisti

Da venerdì 26 aprile a domenica 28, i cunicoli di Claudio saranno di nuovo aperti per visite guidate e programmate. L'annuncio arriva dal comune di Avezzano che, in sinergia con la Soprintendenza, ha ampliato le aperture del sito per i turisti, anche in occasione della festa della Madonna di Pietracquaria, molto sentita nel capoluogo marsicano, in programma il prossimo fine settimana.

Dall'amministrazione comunale stanno lavorando per creare un pacchetto turistico ad hoc, dalla festa della Liberazione fino al prossimo fine settimana, per un totale di sei aperture tra fine aprile ed inizio maggio. "Un pacchetto turistico - sottolineano dal comune - che comprenda e che proponga ai turisti la meraviglia senza tempo ma immersa nella storia delle visite ai Cunicoli di Claudio".

L'infrastruttura è stata realizzata dall'imperatore Claudio tra il 41 e il 52 d.C. La visita si svolge tra il percorso all'interno del Cunicolo del Ferraro, che permette di addentrarsi per circa 200 metri in una delle gallerie di servizio che ha conservato intatto l'aspetto di epoca romana, e il tratto iniziale del Cunicolo Maggiore, dal monumentale ingresso a tre archi. Le visite, a gruppi di 15 persone, sono condotte da personale della Soprintendenza.



