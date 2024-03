Riti e tradizioni della Pasqua a Sulmona in streaming

Tre telecamere dislocate nei punti strategici del centro storico permetteranno di seguire i riti tradizionali della Settimana Santa di Sulmona in diretta streaming sul canale YouTube della Dmc Terre d'Amore. Le telecamere, due in piazza Garibaldi e una lungo corso Ovidio nella zona del palazzo dell'Annunziata, trasmetteranno immagini ad alta risoluzione.

La sera del Venerdì santo, dalle 20, sul web tutte le fasi preliminari e il passaggio della processione del Cristo Morto, la mattina di Pasqua, dalle 11, si potrà assistere al rito della "Madonna che scappa". Il tutto per promuovere il territorio in tutto il mondo, come sottolineano dalla Dmc.



