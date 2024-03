Officine del Gran Sasso, progetto di impresa nelle aree interne

L'avviamento di attività imprenditoriali nei paesi delle aree montane del Parco: è questo l'obiettivo di 'Officine del Gran Sasso', il progetto del Comune di Fano Adriano e Itaca ETS, che è stato presentato nella sede della Provincia di Teramo.

'Officine del Gran Sasso' nasce per essere accanto a chi desidera fare impresa nelle aree interne d'Abruzzo, per uno sviluppo che parta dal basso, dai progetti e attività di chi la montagna la ama e la abita, per creare un circolo virtuoso che faccia ritornare in montagna lavoro, servizi, giovani, famiglie.

Il progetto è finanziato dal PNRR NextGenerationEU per attivare la rinascita socio-economica nei comuni nel cratere sismico abruzzese 2016/17.

Il Comune di Fano Adriano, beneficiario del finanziamento e l'Associazione ITACA Sviluppo Locale ETS, soggetto attuatore del progetto, lavorano sinergicamente dando vita ad un polo attrattivo le cui attività spaziano dalla formazione alla consulenza, da percorsi laboratoriali di comunità a convegni/workshop con esperti nazionali su focus specifici, operando contemporaneamente su due fronti entrambi importanti: la coesione sociale e il supporto alle aziende.

Il progetto, finanziato dall'Unione Europea Nextgeneration EU con 300milia euro, ha durata sino a giugno 2025 e in questo periodo di attività prevede di riallestire completamente la sala dell'ex ostello e creare 6 postazioni di coworking, erogare 350 ore di assistenza gratuita ad un minimo di 14 imprese costituite o costituende, realizzare 12 laboratori tematici e 10 eventi con il coinvolgimento di 360 utenti, produrre 2 studi di fattibilità coinvolgendo 10 imprese, avviare un programma di accelerazione che supporterà almeno 14 imprese.



