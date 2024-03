Uomo trovato morto all'Aquila, fermati due giovani

Due giovani stranieri sono stati fermati questa mattina dalla polizia, in quanto sarebbero ritenuti responsabili dell'aggressione culminata con la morte di Teodoro Ullasci, 59enne di origine sarda il cui corpo è stato trovato nel pomeriggio di ieri in via Fortebracccio. Obiettivo degli inquirenti è ora quello di arrivare a definire la dinamica del fatto: l'ipotesi di reato sulla quale si indaga è di omicidio.

L'uomo è stato colpito con un violento calcio al fianco sinistro e poi con un violento pugno al volto che ne ha provocato la caduta lasciandolo immediatamente esanime.

Le circostanze dell'aggressione, sfociata poi in tragedia, sono state rese note dalla polizia. Solo un'ora è bastata agli inquirenti per dare un nome ai volti dei presunti aggressori e solo altre dodici per assicurarli alla giustizia. Dovranno rispondere di omicidio preterintenzionale con annessa rapina pluriaggravata. Un caso dall'evoluzione in tempo record grazie alle indagini ed alla profonda conoscenza del territorio degli uomini della Squadra mobile diretta dal vicequestore Roberta Cicchetti.

I due presunti responsabili sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dalla Mobile dell'Aquila. Un'operazione condotta insieme alla Squadra Volante diretta dal commissario Giovanni Salvatori. Hanno entrambi precedenti per reati contro il patrimonio inerenti gli stupefacenti. Ieri sera, intorno, alle 17, in Piazza Bariscianello hanno incontrato la vittima imboccando con lui via Fortebraccio. Di qui, è nata una discussione poi sfociata nell'aggressione fatale. Uno degli autori aveva anche raccolto un sasso, poi non utilizzato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA