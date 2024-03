Vescovo Coadiutore L'Aquila, violenza e aggressività abitano la città

"Aggressività e violenza abitano la nostra realtà". Lo ha detto, ieri sera, il vescovo coadiutore dell'Aquila, Antonio D'Angelo, nel corso della tradizionale Via Crucis diocesana organizzata dal Servizio di Pastorale giovanile e vocazionale.

"Nella nostra città ci sono episodi, come quello di questa sera (ieri, ndr), che ci dicono che siamo ancora lontani da quella pace di cui si ha bisogno - ha sottolineato D'Angelo commentando indirettamente il ritrovamento del corpo senza vita di Teodoro Ullasci, 59enne di origine sarda -. Facciamo i conti con episodi di violenza, di aggressività. Per questo abbiamo scelto di fare questo percorso di via Crucis per testimoniare, per ascoltare quella pace che abita nel nostro cuore". Il tema scelto per quest'anno dagli organizzatori è 'La via della Pace' e ha visto la partecipazione di vari gruppi scout che hanno sfilato dalla basilica di Collemaggio a quella di San Giuseppe Artigiano.



