Uomo trovato morto all'Aquila, il sindaco elogia la polizia

"Gli arresti immediati dei presunti responsabili dell'episodio che, ieri sera, ha portato alla morte di un uomo nel centro storico della città, sono la risposta migliore che le forze dell'ordine potessero dare alle istanze di sicurezza della comunità locale", lo ha detto il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, in relazione all'aggressione fatale subita dal 59enne Teodoro Ullasci.

"Per questo - ha aggiunto il primo cittadino che in queste ore è stato in contatto con la Questura per seguire l'evolvere dell'episodio - rivolgo il mio plauso al questore dell'Aquila, Enrico De Simone, e alle donne agli uomini della Polizia di Stato operanti nel capoluogo che, come al solito, con brillante capacità investigativa, hanno ribadito, una volta di più, che all'Aquila non c'è spazio per chi non rispetta la legge e la pacifica convivenza".

"L'operazione - ha detto ancora - fa il paio con quelle condotte in queste stesse ore dai Carabinieri del comando provinciale, per contrastare il fenomeno dello spaccio degli stupefacenti. È grazie a questa straordinaria capacità di risposta all'illegalità, che L'Aquila continua a mantenere un posto di primo piano nelle classifiche sulle città più sicure d'Italia".

"Da parte dell'amministrazione - ha concluso Biondi - oltre al consueto spirito collaborativo nei confronti di coloro che ogni giorno si adoperano per tutelare i cittadini, prosegue il lavoro per dotare la città di un moderno e adeguato impianto di videosorveglianza che porterà a circa 1.000 il numero delle telecamere presenti sul territorio che spesso si rivelano elementi essenziali ai fini della positiva conclusione delle indagini".



