Investita sulle strisce a Popoli, donna finisce in ospedale

Una donna di 69 anni è stata investita sulle strisce pedonali da un'automobile nei pressi della stazione di Popoli Terme (Pescara). Successivamente all'incidente è andata in ospedale dove i medici le hanno dato 35 giorni di prognosi. I rilievi e gli accertamenti sono stati eseguiti dai Carabinieri della locale compagnia i quali hanno appurato, anche attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che il conducente del veicolo si è regolarmente fermato.

L'episodio è accaduto alcuni giorni fa e non questa mattina, come poi appreso sulla base della denuncia presentata in caserma dai familiari della donna e di racconti di alcuni testimoni.





