Dal tronco alla scultura, nuova vita per la vecchia sequoia

Da oggi quattro sculture arredano il porticato di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Campobasso. Sono state realizzate con il tronco sezionato e conservato nei magazzini comunali per un suo futuro riutilizzo, di una vecchia sequoia malata la cui parte residua era stata abbattuta nel 2016. Si tratta di sculture lignee che incarnano i quattro elementi della natura, Acqua, Aria, Fuoco e Terra, realizzate dagli artisti Simone Allione di Aosta, Riccardo Pistilli (Firenze) e Vanni Macchiagodena di Vasto (Chieti), vincitori di un concorso di idee che si è svolto nei mesi scorsi con il patrocinio della Fondazione Banca Credito Cooperativo Valle del Trigno.

Il Palazzo di città, dunque, "diventa una piccola galleria d'arte - commenta su Facebook l'assessore Simone Cretella - accessibile negli orari di apertura del municipio e comunque ammirabile sempre dall'esterno. La scelta del sito - spiega - si è resa necessaria per preservare le opere, inizialmente destinate ad arredare un'area verde cittadina, sia da possibili atti vandalici, sia dagli agenti atmosferici, considerata la non eccellente resistenza del legno di sequoia".



