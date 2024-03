Naiadi, Fira rende note le nuove tariffe per le associazioni

Sono state pubblicate le tariffe decise dalla Fira per le associazioni sportive per la fruizione del complesso natatorio 'Le Naiadi' di Pescara.

Per le piscine interne (25x16 - 25x10 mt), tariffa oraria per corsia di nuoto 20 euro; la piscina esterna olimpionica, tariffa oraria per corsia di nuoto 25 euro; piscina baby, tariffa oraria intera piscina 40 euro.

Per quanto riguarda la fruizione del Palapallanuoto per gli allenamenti di pallanuoto, tariffa oraria per corsia di nuoto di 20 euro; tariffa oraria per intero campo di pallanuoto (senza corsie) 100 euro; tariffa oraria per area retropontone 15 euro per corsia; tariffa oraria per area retropontone 40 euro per intera area. Per le partite di pallanuoto di campionato nazionale di serie A, B, C e D ovvero per i tornei nazionali ed internazionali di pallanuoto, compreso l'ingresso degli atleti componenti le formazioni di gara la tariffa festiva per incontro è di 140 euro, mentre la tariffa feriale per incontro è di 120 euro. Per le partite di pallanuoto di campionati minori, compreso l'ingresso degli atleti delle formazioni in gara la tariffa festiva per incontro è di 90 euro, mentre la tariffa feriale per incontro è di 70 euro.

Inoltre per le manifestazioni di nuoto, pallanuoto e di altre discipline che rientrino nell'attività sportiva consentita è previsto il pagamento di una tariffa forfettaria: per l'utilizzo di una vasca tariffa forfettaria (max 6 ore) 200 euro; tariffa forfettaria giornaliera (max 10 ore) 360 euro.

Per quanto concerne la palestra la tariffa oraria fissa è di 40 euro.

Per i campi da calcetto e altri spazi coperti e scoperti la tariffa oraria fissa è di 40 euro per il campo, mentre le tariffe per le aree interne ed esterne per attività sportive/mq/mese è di 3 euro.

Le tariffe indicate si applicano alle associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd/Ssd) del territorio abruzzese per l'utilizzo degli impianti del complesso sportivo 'Le Naiadi', sono al netto di IVA. Le Asd accreditate al CIP Comitato Italiano Paraolimpico ovvero al registro parallelo del Coni, utilizzano l'impianto a titolo gratuito. Le tariffe indicate possono essere adeguate, prevedendo uno scostamento non superiore al 10%, su richiesta motivata del gestore (sentiti il direttore sportivo e l'institore/preposto) con provvedimento dirigenziale.

Secondo il disciplinare approvato da Regione Abruzzo, il periodo dell'anno di utilizzo degli impianti, aperti dalle 7.30 alle 22.30, sarà il seguente: · piscine coperte/palapallanuoto: dal primo ottobre al 31 luglio; · piscina esterna: dal primo giugno al 31 agosto; · palestre: dal primo ottobre al 31 luglio; · campi sportivi: dal primo ottobre al 30 settembre.



