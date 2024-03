Premio packaging diventa 'Vinitaly Design Award', 15 categorie

Da 28 anni premia l'impegno delle aziende che investono in creatività, immagine e innovazione per il packaging di vini, distillati, liquori, birra e olio extravergine di oliva. Quest'anno l'International Packaging Competition, atteso appuntamento nell'ambito del Vinitaly di Verona, si rinnova e diventa 'Vinitaly Design Award'. Non solo un cambio di look, ma un'evoluzione identitaria che si accompagna a un ampliamento della platea dei partecipanti e al fatto di avere un direttore artistico. A rivestire il ruolo c'è Mario Di Paolo, designer, fotografo ed editore d'arte, alla guida da vent'anni dello studio Spazio Di Paolo.

Il concorso si apre anche ad agenzie pubblicitarie e designer, oltre che alle aziende produttrici, che potranno candidare i propri prodotti nelle 15 categorie (4 in più rispetto al precedente regolamento).

Ad ogni singola categoria saranno assegnati 4 trofei Vinitaly Design Award: Black, Gold, Silver e Bronze. A valutare e giudicare i progetti, dalla bottiglia alla chiusura, dalla capsula a etichetta e controetichetta, fino a sigilli e imballo secondario, sarà una giuria composta da 20 esperti (5 per il Comitato tecnico scientifico e 15 giurati specializzati nelle varie discipline). Saranno inoltre assegnati 11 Premi speciali, Agency of The Year e i 'Best': in Show, People Choice; Innovation; Label Gdo; Closures; Use of Paper; Coordinated Image; Use of Color; Excellence in Embellishment; Glass.

I vincitori del 28° 'Vinitaly Design Award' saranno svelati e proclamati il 13 aprile prossimo in un evento di gala al Teatro Ristori di Verona. Il Vinitaly Design Award vanta da quest'anno la collaborazione, come partner nel packaging e nel design, di Fedrigoni, Estal, Luxoro, Amorim, Pozzoli, Sanfaustino, Atiu, Crealis, F.lli Magro, Relegno, Project Accessori. Nel Comitato tecnico scientifico: Mario Di Paolo, Luca Fois, Chiara Tomasi, Paolo Brogioni, Jana Kokrhanek. Nella Giuria arte e design: Francesco Morace, Juan Mantilla, Simonetta Doni, Dario Frattaruolo, Andrea Basile, Francesco Voltolina, Mario Airò, Stefano Torregrossa, Antonio Aricò, Giulio Iacchetti, Leila Salimbeni, Papi Frigerio, Giuseppe Stampone, Manuel Tavano, Francesco Franchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA