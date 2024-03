Marsilio, risultato L'Aquila riempie d'orgoglio l'intera regione

"Questo risultato di straordinaria importanza, nel quale abbiamo sempre creduto fermamente, riempie d'orgoglio l'intera Regione e consolida ulteriormente il nostro capoluogo come un fulcro culturale di eccellenza". È il post di commento su Facebook del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo la proclamazione della città dell'Aquila come Capitale della Cultura Italiana 2026.

"Desidero rivolgere - aggiunge - i miei più sentiti complimenti all'Amministrazione comunale e al sindaco e amico Pierluigi Biondi per l'eccezionale lavoro svolto. Un ringraziamento al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per aver dato questa meravigliosa opportunità all'Aquila e all'Abruzzo".



