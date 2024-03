Striscioni contro i giornalisti allo stadio. Ussi replica

Clima sempre pesante attorno al Pescara Calcio con la contestazione dei tifosi organizzati nei confronti del presidente Daniele Sebastiani. Nelle ultime ore presa di mira anche la stampa con uno striscione nei confronti di alcuni giornalisti. Replicano Ussi Nazionale, sindacato giornalisti e Ussi Abruzzo, con una dura presa di posizione.

Questa la nota: "Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi, l'Ussi (Unione stampa sportiva italiana) nazionale e regionale esprimono piena solidarietà ai tre colleghi oggetto di una gravissima aggressione verbale, attraverso striscioni esposti all'esterno dello stadio Adriatico in occasione dell'ultima partita del Pescara calcio. Sga e Ussi giudicano inaccettabile che la pur legittima manifestazione di delusione per i risultati negativi e forte dissenso verso la gestione sportiva possano sconfinare in intimidazioni e gravi offese alla correttezza e alla professionalità di colleghi impegnati quotidianamente nel racconto delle alterne vicende del principale sodalizio sportivo cittadino. Nel ribadire che l'espletamento dell'attività giornalistica nulla ha a che vedere con rendimento, indirizzi e scelte societarie, ed è soggetta solo alle norme deontologiche della professione, Sga e Ussi sottolineano la gravità dell'episodio e, pur auspicando che resti fatto isolato, lo segnalano alle autorità competenti, rinnovando pieno sostegno ai colleghi coinvolti.



