Alle 19, considerate tutte le 1634 sezioni, l'affluenza in Abruzzo per le elezioni regionali è di 43,93% contro il 43,01 del 2019, quasi un punto in più. Nel dettaglio, in provincia di Chieti l'affluenza è 40,47 %, identica al 2019 alla stessa ora; all'Aquila è del 47,51% (nel 2019 era del 44,56), +2,95%; a Pescara è del 44,45% (era del 43,98), +0,47%; a Teramo è del 44,67% (nel 2019 del 43,97), +0,70%.



