Sangiuliano, la candidatura di Marsilio dimostra passione civica

"Marco Marsilio poteva stare comodamente a fare il parlamentare o il ministro, invece di ricandidarsi alla guida dell'Abruzzo: gli va riconosciuta una passione civica. Questa regione non può tornare indietro, a una palude politica del passato". Lo ha detto oggi il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso della sua visita alla chiesa di San Pietro di Alba Fucens (L'Aquila).

Sangiuliano, sottolineando che "la cultura è un grande antidoto contro la violenza", ha detto di aver reso gratuito l'accesso ai musei alle donne in occasione dell'8 marzo quale "gesto di garbo istituzionale". "La cultura - ha aggiunto - migliora le persone e dà loro la consapevolezza di essere cittadini". Infine, parlando delle selezioni per la Capitale italiana della cultura 2026, il ministro ha detto che "quella dell'Aquila è una legittima candidatura, come legittime sono le candidature delle altre città in corsa. Decide la commissione di esperti autonomi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA