D'Amico, in Abruzzo vincerò io, credo con più del 52 per cento

A poche ore dal voto regionale in Abruzzo il candidato governatore del centrosinistra Luciano D'Amico non ha dubbi: "Vincerò io". Ospite di "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, D'Amico oltre a dichiararsi ottimista ha confutato la previsione del rivale del centrodestra Marco Marsilio, secondo il quale domenica sera ci vorrà poco per conoscere il vincitore: "Non credo che sapremo il risultato prima delle 4 di mattina. Con quale percentuale vincerò? Non saprei, direi con più del 52%".

Parlando delle polemiche delle ultime ore, D'Amico ha definito "di una certa gravità" che ieri alla leader del Pd Elly Schlein sia stata negata la possibilità di visitare l'ospedale di Popoli. E rispondendo al paragone calcistico fatto qualche giorno fa da Marsilio, secondo cui il governatore uscente sarebbe la Juventus e lo sfidante il Frosinone, D'Amico ha detto: "Al limite mi sentirei più un Castel di Sangro che un Frosinone. Anche per questo paragone Marsilio ha dovuto scomodare una squadra del Lazio…" Infine, commentando la promessa di Marsilio di tagliarsi la barba in caso di vittoria: "Se dovessi vincere verrei a tagliarmi la barba in diretta da voi, tra l'altro non la taglio da anni e anni…"



