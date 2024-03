Isweb Avezzano Rugby, vittoria corsara a Firenze in serie A

L'Isweb Avezzano Rugby esce vittoriosa (5-23) dal campo del Firenze Rugby e resta agganciata alla parte alta della classifica.

Risultato mai in discussione, con i gialloneri sempre avanti nel punteggio e autori di una meta a testa per Pais e Pallotta e la buona prestazione al piede di Natalia. Per i ragazzi guidati dall'head coach Vincenzo Troiani 4 punti in classifica molto importanti. Nel primo tempo, la formazione con base nella provincia dell'Aquila aveva messo a segno 17 punti.

"È stata una partita molto dura sui punti d'incontro ma riusciti a gestirla bene - ha dichiarato la seconda linea Julian Potocar - abbiamo mantenuto sempre alta la concentrazione colpendo i loro punti deboli. Un'ottima prestazione da parte di tutti su un campo molto difficile".

Soddisfazione analoga è stata espressa anche dalla terza linea Alessio Ponzi, nominato Man of The Match a fine incontro: "Nel primo tempo - ha detto - ci hanno messo in difficoltà ma siamo stati bravi a reagire e utilizzare i nostri punti di forza. Abbiamo lavorato per chiudere al meglio questo mese ed ora ci concentriamo per il proseguo del campionato".

"Una vittoria importante che ci consente di aggiungere altri quattro punti in classifica e restare agganciati ai piani alti - ha commentato Alessandro Seritti, presidente dell'Avezzano Rugby - Sono contento della prestazione dei ragazzi, ma so che abbiamo ancora margini di miglioramento. Lavoreremo su questo. Ringrazio il caloroso pubblico venuto in trasferta per seguirci. La loro presenza ci ha caricati e spinti a dare qualcosa in più sul campo. Avere il pubblico al seguito non è mai scontato, grazie ai nostri supporter da parte di tutta la società".



