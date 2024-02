Regionali: D'Amico, al 10 marzo con assoluta fiducia

Il 'Patto per l'Abruzzo', le sei liste di candidati che affiancheranno Luciano D'Amico, candidato presidente alle prossime elezioni regionali, sono state presentate stamani al Teatro Circus di Pescara.

"Una coalizione sempre più coesa e sempre più ampia - ha spiegato D'Amico - con entusiasmo sempre più in crescita anche perché ogni volta che incontriamo gli abruzzesi, quegli abruzzesi con cui abbiamo scritto insieme il nostro programma di governo, ritroviamo una piena adesione ai nostri progetti e alla nostra visione futura dell'Abruzzo. All'Abruzzo che vorremmo fra qualche anno diventasse una terra ricca di opportunità per i nostri giovani ed è per questo che ad aumentare sempre più l'adesione al nostro programma e a guardare con assoluta fiducia all'appuntamento del 10 marzo".

Sull'identikit dei candidati delle liste che lo affiancano Luciano D'Amico ha aggiunto: "Competenza, esperienza, grande professionalità e capacità di rappresentare tanti settori della società civile e soprattutto capacità di lavorare per il bene comune e sapere di cosa ha bisogno l'Abruzzo".



