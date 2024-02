Regionali: D'Amico, gli abruzzesi vadano a votare

Un appello ad andare a votare. Lo ha fatto oggi al Circus di Pescara Luciano D'Amico alla presentazione delle liste che lo sostengono alle elezioni regionali del prossimo 10 marzo.

"Agli indecisi e a tutti gli abruzzesi rivolgo comunque l'invito ad andare a votare. Se gli abruzzesi non riprendono in mano il proprio futuro andando a votare e decidendo del proprio futuro, quel futuro verrà deciso sui tavoli politici del centrodestra romano e in quei tavoli politici l'Abruzzo non solo non è un invitato, ma è una pietanza che viene servita per questo l'appello è: tornate a votare. Il 10 marzo deve trionfare anzitutto la democrazia e poi siamo convinti che con una presentazione adeguata dei progetti dei programmi e delle idee di tutti e due gli schieramenti perché non voglio ignorare lo schieramento avversario, gli abruzzesi sapranno scegliere molto bene e sono convinto che sceglieranno noi".



