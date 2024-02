Baccini unplugged ad Avezzano per i 30 anni di carriera

Per i trent'anni di carriera, Francesco Baccini rilegge in chiave cameristica i suoi classici più famosi, accompagnato dagli archi delle Alter Echo String Quartet, formazione crossover femminile e dal chitarrista e bassista Michele Cusato.

Appuntamento al Teatro dei Marsi venerdì 16 febbraio alle 21 in occasione del nuovo appuntamento della stagione musicale organizzata da Harmonia Novissima.

"Nella mia carriera ho sempre avuto delle band rock - ha ricordato il cantautore -. Per questo progetto dedicato ai trent'anni di musica mi sono regalato un quartetto d'archi".

Uno spettacolo unplugged ironico e al tempo stesso intimista che unisce due mondi musicali: la vena rock del Baccini che tutti conoscono; e il lato classico della sua formazione musicale giovanile. Numerosi i brani in scaletta, da quelli immancabili come Le donne di Modena e Ho voglia di innamorarmi a quelli meno conosciuti e raramente eseguiti live; oltre a due omaggi, uno a Fabrizio De André, uno a Luigi Tenco e un brano inedito. Con Baccini, sul palco Michele Cusato (chitarre, basso e arrangiamenti), Maurizio di Tollo (batteria e percussioni) e le belle e talentuose Alter Echo String Quartet.

Il quartetto nasce sui palchi prestigiosi della lunga tournée Opera Seconda dei Pooh. Collaborano con artisti come: Andrea Bocelli, Sting, Mario Biondi, Roby Fachinetti, Francesco De Gregori, Giovanni Allevi, Morgan, Francesco Renga, Raphael Gualazzi, Baustelle, Pfm, Massimo Ranieri, Gianni Ciardo, Jerry Calà, Gigi Proietti, Andrea Griminelli. Sono state dirette da Andrea Morricone ed ospiti d'onore per eventi Dolce&Gabbana, Gucci Italia, Bulgari, Porsche, Mercedes, e spot Tim 2017.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA