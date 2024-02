Protesta trattori, agricoltori in corteo nel Foggiano

Un corteo di circa 70 trattori e altrettanti agricoltori si è snodato questa mattina per le vie del centro di Cerignola, nel Foggiano, attraversando anche alcuni chilometri della statale 16. Si tratta degli agricoltori del movimento spontaneo che da due giorni sono in presidio fisso in via Manfredonia, alla periferia del comune.

"Stiamo manifestando - ha spiegato il portavoce del movimento, Pasquale Calvio - per far capire alla popolazione le ragioni della nostra protesta. Una delegazione da Cerignola si sta recando a Montesilvano in Abruzzo dove si terrà un incontro con le delegazioni di altri presidi in Italia per stilare un cronoprogramma da presentare al governo e stabilire come procedere con le manifestazioni".

Al corteo, per un tratto, si è unito anche il sindaco di Cerignola Francesco Bonito. Gli agricoltori torneranno al presidio in attesa di risposte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA