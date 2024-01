Scontro frontale fra due auto, muore anziano all'Aquila

Schianto mortale in via Antica Arischia, in zona Pettino, nella periferia dell'Aquila.

La vittima, Luigi Di Cesare, 73enne originario di Cagnano Amiterno (L'Aquila), era alla guida di una panda 4x4, si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto grigia.

Secondo le prime ipotesi, l'anziano alla guida della Panda, di colore verde, avrebbe invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro la Punto. L'uomo a bordo della Punto è stato trasportato in ospedale con ferite non grave. Sul posto Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA