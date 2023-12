'Hubruzzo Debate Accademy' a Pescara 4 giorni in inglese

Con due programmi avanzati di formazione in lingua inglese parte a Pescara "Hubruzzo Debate Academy", formazione sul dibattito, discussione critica e sviluppo del pensiero analitico. Dal 12 al 14 dicembre e dal 14 al 16 dicembre, nell'Istituto Tecnico Statale "Tito Acerbo" di Pescara parteciperanno all'Academy sette scuole di tre province abruzzesi: Polo Liceale "R. Mattioli" di Vasto, Liceo Linguistico "De Titta-Fermi" di Lanciano, Liceo Classico "M.

Delfico" di Teramo, Liceo Scientifico "G. Galilei" e Liceo Classico "d'Annunzio" di Pescara, Liceo Classico "G.B. Vico" e Istituto Tecnico "T. Acerbo" di Chieti.

Le Academy, organizzate dalla Fondazione Hubruzzo con Abruzzo della Società Nazionale Debate Italia, prevedono workshop su sviluppo di casi, costruzione e contrapposizione di argomentazioni, ricerca di prove e tecniche di public speaking.

Sarà presente anche Rok Hafner, un'eminente figura nel dibattito internazionale dal World Schools Debating Championship, ai programmi di dibattito di Singapore fino alla vittoria nel Campionato Europeo di Dibattito Universitario.

"La Fondazione racconta il comparto industriale attraverso le vocazioni uniche degli imprenditori - ha detto Raimondo Castellucci, direttore di Fondazione Hubruzzo - La Fondazione ha lo scopo di essere un catalizzatore per lo sviluppo e l'innovazione in Abruzzo, promuovendo le pratiche etiche e responsabili, soprattutto nel settore Educational. Il debate è sembrata una naturale attuazione dei nostri valori guida, per restituire alle nuove generazioni il valore che le aziende di Hubruzzo sviluppano nel territorio".

"Le Academy rappresentano un'opportunità formativa d'eccellenza e un trampolino di lancio strategico nella preparazione ai tornei locali in lingua inglese, come il prossimo Hubruzzo Debating Championship 2024," afferma Matteo Giangrande, Direttore della Società Nazionale Debate Italia.





