Pasotti, per Teatro Stabile d'Abruzzo 60 anni straordinari

C'è aspettativa da parte del direttore del Teatro stabile d'Abruzzo (Tsa), Giorgio Pasotti, in vista dell'avvio della nuova stagione. "Il 28 ottobre - ha ricordato a margine della presentazione del cartellone - il Tsa compie 60 anni straordinari di attività culturale che hanno portato l'Abruzzo nel novero delle regioni italiane più impegnate nella diffusione capillare di eventi di spettacolo dal vivo. La Stagione teatrale aquilana è una delle attività che ha da sempre caratterizzato la presenza dell'Ente nel territorio, come nel teatro classico la rappresentazione teatrale è, sì, la condivisione di un momento artistico, ma è anche un modo per stare insieme, un momento in cui le persone si aggregano e insieme riflettono, si divertono, commentano i grandi temi".

"Nel 2022 - ha aggiunto - abbiamo prodotto 378 recite, un numero impressionante di spettacoli soprattutto se si pensa che 241 di queste recite sono state fatte in Abruzzo, una regione che ha meno abitanti di Milano, registrando 45.688 presenze. Nel 2023, ad oggi, quando mancano ancora due mesi pieni di attività, abbiamo già prodotto 272 recite. Sono orgoglioso di sottolineare che il Tsa, infatti, ha ricevuto anche per l'anno 2023 un incremento al contributo che porta l'assegnazione ministeriale alla somma di 791.195 euro , con un aumento progressivo, nel triennio di mia direzione che raggiunge quasi il 20%".

"Anche quest'anno - ha ricordato Pasotti - nel Ridotto del Teatro Comunale presentiamo 10 spettacoli che restituiscono uno spaccato di quello che accade nella produzione teatrale italiana, grandi attori, testi importanti, scenografie e costumi che sapranno coinvolgerci nella magia del gioco".

Dal Tsa anche attenzione alle giovani generazioni. "Sono un tema molto presente nel nostro progetto artistico - ha detto Pasotti - abbiamo appena inaugurato una stagione di teatro per l'infanzia a Pescara, in una sala che abbiamo contribuito a ristrutturare e a restituire alla città . A questo si aggiunge il cartellone 'Stand Up' che tornerà a breve".



