Smau Milano 2023, Abruzzo presente con 8 startup innovative

Otto startup abruzzesi, il 18 e 19 ottobre, saranno a Milano tra i protagonisti di Smau 2023, l'evento di riferimento per il mondo delle imprese sui temi dell'innovazione. L'obiettivo sarà quello di presentarsi e creare nuove connessioni con grandi aziende, professionisti e operatori internazionali provenienti da oltre 20 Paesi in un programma di appuntamenti, momenti di networking e Startup Safari, i tour guidati che si susseguiranno nell'arco delle due giornate tra le oltre 150 startup presenti.

Le otto startup che parteciperanno a Smau grazie alla Regione Abruzzo e all'Agenzia di Sviluppo - Azienda speciale Camera di Commercio Chieti Pescara sono: Diskover Srl, Astrakode Srl, District, Relicta srl, Foodlovery, Ulisses, Umana Analytics, Trace Technologies srl.

La partecipazione della Regione Abruzzo agli appuntamenti internazionali di Smau che si sono tenuti nell'arco dell'anno, tra cui Smau Parigi, Smau Londra e, ora, Smau Milano, rientra nella volontà della Regione di presentare le eccellenze del territorio ad un panel di potenziali partner commerciali ed investitori.

La due giorni di incontri sarà anche l'occasione per conoscere i casi di successo del territorio abruzzese candidati al Premio Innovazione Smau. A ritirare il Premio per il territorio saranno Ecologica Sangro e Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

"Nell'era della conoscenza, per sostenere la competitività e la crescita, è sempre più necessario puntare su sistemi collaborativi estesi alla base di percorsi di innovazione anche culturale, organizzativa, istituzionale e finanziaria - afferma Daniele D'Amario, assessore regionale alle Attività Produttive - Le politiche regionali e locali possono e devono contribuire a promuovere una 'diversa politica di sviluppo' basata su investimenti di nuova concezione e sull'innovazione, adeguata ad affrontare le sfide della transizione digitale, industriale ed ecologica".



