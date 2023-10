'Planetario' con Deproducers e astrofisico Fabio Peri

'Planetario' è uno spettacolo dal vivo che mostra volte astrali, pianeti, stelle che bruciano in equilibrio perfetto tra energia e gravità, stazioni spaziali internazionali, il viaggio di un raggio di luce e tanto altro realizzato da Deproducers e astrofisico Fabio Peri. Scienza, divulgazione con arte e spettacolo sono i linguaggi scelti da "One Health Award", l'evento internazionale promosso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise di Teramo, per raccontare la rivoluzione "One Health One Earth".

'Planetario' va in scena al Teatro Comunale di Teramo venerdì 13 ottobre, alle ore 21. Fabio Peri, astrofisico e frontman, con le sue narrazioni scientifiche si inserisce nelle tessiture musicali plasmate dai Deproducers, un collettivo di musicisti e produttori musicali di primissimo livello. Nella cornice di una scenografia cosmica dal forte impatto, l'astrofisico illustra le meraviglie dell'Universo e il mistero della sua nascita, le costellazioni e la loro mitologia, il rapporto tra l'Uomo e l'Infinito. Il tutto veicolato da un'incredibile capacità di coinvolgere il pubblico con un linguaggio scientifico ma allo stesso tempo semplice, accessibile, accattivante, empatico, poetico.

Un progetto nato dall'incontro del musicista e produttore Vittorio Cosma con Fabio Peri. I Deproducers: Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Riccardo Sinigallia, Max Casacci. La scienza in musica, o la musica scientifica vedrà sul palco Fabio Peri (voce narrante), Diego Maggi (tastiere), Riccardo Sinigallia (voce e chitarra), Gianni Maroccolo (basso), Adriano Viterbini (chitarra), Simone Filippi (batteria). Lo spettacolo è gratuito con prenotazione sulla piattaforma https://onehealthaward.it/.





