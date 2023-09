74/o Premio Michetti, finissage e premiazione 2/o 'Digital'

Un finissage in purezza chiuderà il 74/o Premio Michetti 2023 "Libertà di avere tre idee contrastanti", curato da Costantino D'Orazio e con la Giuria presieduta da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, sabato 30 settembre a partire dalle ore 17.45 nel Museo Michetti (MuMi) di Francavilla al Mare (Chieti). La serata terminerà con l'assegnazione della seconda edizione del Premio "Digital Michetti", che andrà all'opera più votata online da tutti gli appassionati d'arte su www.digitalmichetti.it.

Il finissage si aprirà alle 17.45 con il percorso teatrale e musicale con omaggio a Italo Calvino, curato dalla Fondazione Michetti in collaborazione con le Fonderie Ars e Identità Musicali. È possibile prenotarsi su www.fondazionemichetti.it.

La serata proseguirà alle ore 19 nella Sala delle Tele con la tavola rotonda "Libertà di esprimersi", alla quale parteciperanno: Andrea Lombardinilo, presidente Fondazione Michetti, Angelo Piero Cappello, Comitato Tecnico Fondazione Michetti, Federico Boni, Sociologo Università Statale di Milano e Paolo Bozzacchi, Condirettore "The Watcher Post".

"Il 2023 per il Premio Michetti sarà ricordato come un anno di successi", ha detto il presidente della Fondazione Michetti, Andrea Lombardinilo. "Migliaia di visitatori hanno scelto il MuMi in questi due mesi di mostra, centinaia di appassionati d'arte hanno espresso i loro voti online. Il Premio Michetti conferma la sua duttilità fra tradizione e innovazione. E il finissage sarà da non perdere", conclude il presidente. Il Premio Michetti 2023 è stato assegnato lo scorso 8 luglio a Flavio Favelli, per l'opera "Profondo Viola", dalla presidente di Giuria, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.



