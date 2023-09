Esplosione fabbrica Casalbordino, titolare sgomento

Sta tornando da Roma dove si era recato in Abruzzo, Gianluca Salvatore, il titolare della Sabino Esplodenti, dove poco prima di pranzo si è verificato l'ennesimo tragico incidente con una esplosione che ha ucciso altri 3 operai. Secondo lo storico legale di Salvatore Augusto La Morgia, il titolare è sgomento e non riesce a spiegarsi l'accaduto, anche alla luce delle precauzioni severissime prese in fabbrica dopo la tragedia del 2020. A seguito del dramma del 2020 Salvatore ha successivamente già risarcito i familiari delle 3 vittime.

Al momento intanto la zona dell'incidente è circondata dalle forze dell'ordine che stanno aspettando l'arrivo degli artificieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA